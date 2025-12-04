Marmarabirlik, ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 3 milyar 100 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik'te ödemeler devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 32 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminin ilk iki diliminde 1 milyar 493 milyon lira ödeme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik'in, 15-28 Kasım'da teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 622 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Gerçekleştirilecek üçüncü dilim ödemeyle üreticilere toplam 1 milyar 493 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Yıldız, dördüncü dilim ödemesinin ise 19 Aralık'ta gerçekleşeceğini kaydetti.