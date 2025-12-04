Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmarabirlik, ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmarabirlik, ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 3 milyar 100 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik'te ödemeler devam ediyor.

        Bugüne kadar yaklaşık 32 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminin ilk iki diliminde 1 milyar 493 milyon lira ödeme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik'in, 15-28 Kasım'da teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 622 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

        Gerçekleştirilecek üçüncü dilim ödemeyle üreticilere toplam 1 milyar 493 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Yıldız, dördüncü dilim ödemesinin ise 19 Aralık'ta gerçekleşeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Gürsulu Mesut'un Bursaspor hayali gerçek oldu
        Gürsulu Mesut'un Bursaspor hayali gerçek oldu
        Osmangazi'de yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Osmangazi'de yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Marmarabirlik zeytinyağı tüketimini "promosyon" ile artırmayı hedefliyor
        Marmarabirlik zeytinyağı tüketimini "promosyon" ile artırmayı hedefliyor
        Otonom robotla Avrupa üçüncüsü olan meslek liseliler gözünü zirveye dikti
        Otonom robotla Avrupa üçüncüsü olan meslek liseliler gözünü zirveye dikti
        BURSARAY'da anlamlı farkındalık
        BURSARAY'da anlamlı farkındalık
        Marmarabirlik'ten 622 milyon TL'lik ödeme
        Marmarabirlik'ten 622 milyon TL'lik ödeme