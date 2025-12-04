Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmarabirlik zeytinyağı tüketimini "promosyon" ile artırmayı hedefliyor

        CEM ŞAN - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytinyağının insan sağlığı açısından önemine dikkati çekerek, tüketim alışkanlığını artırmak amacıyla dünyadaki trendlere uygun küçük ambalajlı üretimlerin yanı sıra başka ürünlerin yanında tek kullanımlık zeytin ve zeytinyağı verilmesi gibi promosyon çalışmaları planladıklarını bildirdi.

        Giriş: 04.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:09
        Marmarabirlik zeytinyağı tüketimini "promosyon" ile artırmayı hedefliyor
        CEM ŞAN - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, zeytinyağının insan sağlığı açısından önemine dikkati çekerek, tüketim alışkanlığını artırmak amacıyla dünyadaki trendlere uygun küçük ambalajlı üretimlerin yanı sıra başka ürünlerin yanında tek kullanımlık zeytin ve zeytinyağı verilmesi gibi promosyon çalışmaları planladıklarını bildirdi.

        Yıldız, AA muhabirine, "Marmarabirlik" denilince insanların aklına ilk olarak sofralık siyah zeytinin geldiğini ve birliğin de bu alanda Türkiye'nin en önemli markalarından olduğunu söyledi.

        Marmarabirlik'in, zeytinin yanında zeytinyağı konusunda da çok güzel çalışmalar yaptığını ifade eden Yıldız, zeytinyağının içerdiği maddeler dolayısıyla insan vücudunda tamir edici özelliğe sahip olduğunu anlattı.

        Yıldız, vatandaşlara zeytinyağını tüketmesini tavsiye ederek, "Güvenilir markaların ve sahte olmayan zeytinyağını insanların tüketmesini tavsiye ediyoruz. Zeytinyağı bir ilaç. Zeytinyağı adeta bir şifa. Zeytinyağıyla ilgili çalışmalarımız ilçelerde yeni yapılacak olan tesislerimizde büyüyerek devam ediyor." dedi.

        Marmarabirlik'in zeytinyağı konusunda hedeflerini daha da yukarıya doğru planladığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

        "Türkiye'den zeytinyağı ihracatında Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1,2 avro kestiği bir fon var. Bu fon Türkiye'deki birçok firmanın ve bizler gibi kooperatif birliklerinin Avrupa'daki rekabet oranını çok düşürüyor. Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye uygulanan fonun kaldırılması durumunda Avrupa'daki gücümüz giderek artacak ve Türk zeytinyağının Avrupa'daki market raflarında ve sofralarda daha da fazla olacağımıza inancımız tamdır."

        - "AR-GE çalışmaları şu an tam hızla devam ediyor"

        Yıldız, Marmarabirlik'in zeytinyağı konusunda yeni ürünler üzerine çalışmalar yaptığına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Zeytinyağıyla ilgili mevcut ürün gamımızı daha da büyütüyoruz. Ürün çeşitliliğimizi büyütüyoruz ama dünyada ambalaj küçülmesi diye bir şey var. Tüketimde alışkanlıklar değişiyor, ambalajlar küçülüyor. Daha pratik, tek veya 1-2 kullanımlık ürünler, daha önce denenmiş ürünlerin üstüne yenilerini ilave ederek ürün gamını genişletiyoruz. Özellikle zeytinyağımızı tattırmak ya da insanların zeytinyağı tüketim alışkanlığını artırmak için promosyon düşüncemiz var. Bu projemiz yakın bir zamanda gerçekleşecek."

        Marmarabirlik olarak zeytin ve zeytinyağında inovatif ürünler konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, "Bunlarla ilgili AR-GE çalışmaları şu an tam hızla devam ediyor. Özellikle ana ürün gamımız olan sofralık siyah zeytini daha güçlü hale getirebilmek için zeytin ve zeytinyağından elde edilecek farklı ürün gamlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Üreticilerimiz hiç merak etmesin. Marmarabirlik'i güçlendirerek daha da ileriye taşıyacak plan ve projelerle emin adımlarla şeffaf bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

