Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TOGG Teknoloji Kampüsü esnek üretim altyapısıyla öne çıkıyor

        TOGG, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün kapısını basın mensuplarına açarken T10X ve T10F modellerinin üretim süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGG Teknoloji Kampüsü esnek üretim altyapısıyla öne çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOGG, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün kapısını basın mensuplarına açarken T10X ve T10F modellerinin üretim süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

        TOGG, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen program kapsamında üretim hattını basın mensuplarına açarak üretimin tüm aşamalarını yerinde inceleme fırsatı sundu.

        Togg'un T10X ve T10F modellerinin üretim ve son olarak kampüsten çıkış süreçleri adım adım basın mensuplarına anlatıldı.

        Resmi açılışı 29 Ekim 2022'de yapılan TOGG Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.

        Kampüs, talebe göre hızla uyum sağlayabilen esnek bir üretim altyapısına sahip. Farklı model ve donanım kombinasyonları aynı hat üzerinde kısa sürede değiştirilebiliyor ve üretim hatlarının tamamı bu esnekliği destekleyecek şekilde tasarlanmış durumda. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip ve üretim hatlarında toplam 250 robot mevcut.

        Avrupa'nın en temiz boyahanesi bu kampüste yer alıyor. 5 gram/metrekareden az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i değerle Avrupa'nın en temizi olarak öne çıkıyor.

        Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edilen kampüs, yüksek otomasyona sahip ve gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon söz konusu.

        - Yılın son kampanyası

        Yetkililerden alınan bilgiye göre Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara finansman desteğini artırdı.

        Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediyi yüzde 0 faiz, 12 ay vade ve 83 bin 334 lira geri ödeme fırsatıyla sunuyor.

        Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.

        Togg'un daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kampanyaya dahil edildi. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kullanıcılar T10X ve T10F 4More için 1 milyon lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 83 bin 334 lira geri ödemeli alternatiften yararlanabiliyor.

        Ayrıca bireysel kullanıcılar, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,30 faizli 36 ay vadeli 68 bin 604 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 900 bin lira krediye 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçeneği tercih edebiliyor.

        TOGG, ilk ihracatını yaptığı ülke olan Almanya'dan sonraki hedef ülkeleri Fransa ve İtalya olarak belirlemiş durumda.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Bilezikleri için keserle katletmişti! Cani için karar!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Togg'un yeni modeli T10F üretim hattında görüntülendi
        Togg'un yeni modeli T10F üretim hattında görüntülendi
        TOGG T10F'ta satışların 10 bin adedi geçmesi hedefleniyor Almanya için önem...
        TOGG T10F'ta satışların 10 bin adedi geçmesi hedefleniyor Almanya için önem...
        "Mahkeme beraat verdi, ben sizi rahat ettirir miyim" diyerek oğluna çarpan...
        "Mahkeme beraat verdi, ben sizi rahat ettirir miyim" diyerek oğluna çarpan...
        Oğluna taksi ile çarpan şoför beraat etti; karar sonrası sanığın ağabeyini...
        Oğluna taksi ile çarpan şoför beraat etti; karar sonrası sanığın ağabeyini...
        Bursa'da, öğrenciler elektronik atıklar konusunda bilgilendirildi
        Bursa'da, öğrenciler elektronik atıklar konusunda bilgilendirildi
        Yeşim Grup'tan kapsayıcı kültüre güçlü katkı
        Yeşim Grup'tan kapsayıcı kültüre güçlü katkı