TOGG Teknoloji Kampüsü esnek üretim altyapısıyla öne çıkıyor

TOGG, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün kapısını basın mensuplarına açarken T10X ve T10F modellerinin üretim süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

TOGG, Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen program kapsamında üretim hattını basın mensuplarına açarak üretimin tüm aşamalarını yerinde inceleme fırsatı sundu.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin üretim ve son olarak kampüsten çıkış süreçleri adım adım basın mensuplarına anlatıldı.

Resmi açılışı 29 Ekim 2022'de yapılan TOGG Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.

Kampüs, talebe göre hızla uyum sağlayabilen esnek bir üretim altyapısına sahip. Farklı model ve donanım kombinasyonları aynı hat üzerinde kısa sürede değiştirilebiliyor ve üretim hatlarının tamamı bu esnekliği destekleyecek şekilde tasarlanmış durumda. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip ve üretim hatlarında toplam 250 robot mevcut.

Avrupa'nın en temiz boyahanesi bu kampüste yer alıyor. 5 gram/metrekareden az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i değerle Avrupa'nın en temizi olarak öne çıkıyor. Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edilen kampüs, yüksek otomasyona sahip ve gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon söz konusu. - Yılın son kampanyası Yetkililerden alınan bilgiye göre Togg, aralık ayında T10F için kullanıcılara finansman desteğini artırdı. Togg, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara T10F'in V1 ve V2 versiyonları için 1 milyon lira krediyi yüzde 0 faiz, 12 ay vade ve 83 bin 334 lira geri ödeme fırsatıyla sunuyor. Bu fırsatın yanı sıra bireysel kullanıcılar 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,39 faizli 48 ay vadeli 68 bin 617 lira geri ödemeli, kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,63 faizli 48 ay vadeli 71 bin 923 lira geri ödemeli seçenekle T10F sahibi olabiliyor.