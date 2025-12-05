Bursa'da iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi 1. Güler Sokağı'ndaki bir binanın 5'inci katına kurulu iskelede dış cephe kaplaması yaptığı öğrenilen inşaat işçisi Özgür Demir (26) henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip beton zemine düştü.

