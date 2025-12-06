Bursa'da refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.U. (23) idaresindeki 53 ACP 863 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolunda tekerleğinin patlaması sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil sürüklendi.
Kazayı fark edenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
