        Bursa Haberleri

        Bursa'da vincin kaldırdığı kepçe düştü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, vincin kaldırmaya çalıştığı kepçe düştü.

        17.12.2025 - 09:29
        Bursa'da vincin kaldırdığı kepçe düştü
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, vincin kaldırmaya çalıştığı kepçe düştü.

        İlçeye bağlı Burgaz Mahallesi Ferah 1. Sokak'ta, kepçeyi başka bir noktaya taşımak için kaldırdığı sırada vincin halatı koptu.

        Kepçenin düştüğünü görenler durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kepçe, daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

