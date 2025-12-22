Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Füsun Y. (22) yönetimindeki 43 YD 411 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Gökçe D. (22) 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
