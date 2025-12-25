Bursa'da meslek liseliler, kendi markalarıyla tescilli Bursa bıçağı üretiyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, modern yöntemlerle coğrafi işaret tescilli Bursa bıçağı üretiyor.

Makina Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomasyon Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 6 alanda eğitim verilen okulda öğrenciler, gördükleri teorik eğitimi pratikle pekiştiriyor.

Metal Teknolojisi Alanı öğrencileri, AR-GE merkezinde tasarladıkları birçok ürünün yanı sıra coğrafi işaret tescilli Bursa bıçağının üretimini yapıyor.

Öğrenciler, 3 boyutlu olarak 8 farklı türde tasarlanan Bursa bıçağını rehber öğretmenin onayının ardından lazerle kesiyor. İş güvenliği gereği bileme işçiliği okul dışında yapılan bıçaklar, son kontrollerin ardından kullanıma hazır hale geliyor.

Okul yönetimi, "Knife Education Strong Technology Otomotiv"in kısaltması olan "KESTO" adını verdikleri markayı tescil ettirmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu.

- "Bursa bıçağımızı en iyi şekilde tanıtıyoruz" Metal Teknolojisi Alan Şefi Serkan Doğdu, AA muhabirine, öğrencilerin hazırlık sınıfından itibaren AR-GE Merkezi'nde çalışma yaptıklarını söyledi. Birçok çalışma yürüten öğrencilerin Bursa bıçağı üretimi yapmak istemelerinin ardından gerekli desteği verdiklerini dile getiren Doğdu, 8 farklı türde çok amaçlı bıçak ürettiklerini ifade etti. Öğrencilerin elinden çıkan Bursa bıçağını yurt içi ve dışında birçok noktaya gönderdiklerini belirten Doğdu, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz bıçağı oluşturduktan sonra adını koymaya karar verdik. Beyin fırtınasından sonra 'KESTO' adıyla bir marka oluşturduk. Bu markayla öğrencilerimin ürettiği bıçakları tanıtmaya çalışıyoruz. Okulumuza birçok şehirden ve yurt dışından gelen öğretmenlerimiz oldu. Okulumuzu tanıtırken gelen öğretmenlerimize Bursa bıçağı hediye ediyoruz. Bu sayede Bursa bıçağını tanıtmış oluyoruz. Almanya, Macaristan, Hollanda, Azerbaycan gibi birçok ülkenin okulundan ziyaretçi öğretmenlerimiz, kurum yöneticileri geldi. Bu ülkelere bıçaklardan hediye ettik. Bursa'mızı en iyi şekilde temsil ettiğimizi, bıçağımızı en iyi şekilde tanıttığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimizin merakı doğrultusunda belki birçoğunun bu mesleği devam ettirip Bursa bıçağının üretimine devam edeceğini düşünüyorum."

Serkan Doğdu, Bursa bıçağı üretiminin unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığını söyledi. Bursa bıçağı üreten yaklaşık 80 esnaf kaldığını belirten Doğdu, şunları ifade etti: "Gittikçe de ilgi azalıyor. Biz bunun unutulmasını istemiyoruz. Bursa birçok ürünüyle markadır. Sanayisiyle, teknolojisiyle her zaman ön plandadır. Bunu da öğrencilerimize hissettirelim. Bunu sahiplenmemiz gerektiği bilincini öğrencilerimize anlatalım istedik. Öğrencilerimizin de bunu sahiplendiğini düşünüyorum." - "Meslekle daha iç içe olduğumuzu hissediyorum" Metal Teknolojisi Alanı 3. sınıf öğrencisi Fevzi Can Öztürk de kendi markalarıyla Bursa bıçağı üretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bıçağın çizim ve kesim aşamasında görev aldığını söyleyen Öztürk, şunları kaydetti: "Arkadaşlarla belirlediğimiz bıçak kalıplarını bilgisayara aktarmakla başlıyoruz. Çizimler için öğretmenimizden onay alırsak kesim aşamasına geçiyoruz. Daha sonra bilgisayara aktarıp lazer makinasında kesime başlıyoruz. Çok eğlenceli bir iş. Döner sermaye olarak da bunu derslerimiz dışında devam ettirdiğimiz için mesleğe daha iyi adapte olduğumuzu düşünüyorum. Meslekle daha iç içe olduğumuzu hissediyorum."