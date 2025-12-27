Bursa'da "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi

Bursa'da "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Mustafakemalpaşa ve Karacabey kaymakamlıklarının ev sahipliğinde program gerçekleştirildi.

Toplantıya Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur ve eşi Melahat Okur ile Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve eşi Rahime Yılmaz, ilçe protokolü, koruyucu aileler ve gönül elçileri katıldı.

Programlarda, koruyucu ailelik sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıdaki görüşlerine yer verilen Ayyıldız, sevgi, merhamet ve dayanışmanın toplumun en güçlü temeli olduğunu belirterek, bu anlamlı çalışmalara destek veren gönül elçilerine ve çocuklara yuvalarını açan koruyucu ailelere teşekkür etti.

Programların ardından Ayyıldız, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde ikamet eden koruyucu ailelerin evlerini ziyaret etti.