        Bursa Haberleri

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Bursa'da alışveriş merkezinde fiyat ve etiketleri denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:57
        Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi alışveriş merkezinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve beraberindeki ekip tarafından "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında alışveriş merkezindeki kuruyemiş, hediyelik eşya satan işletmeler, market ve yeme içme sektöründe faaliyet gösteren kafe, restoran ve lokantalara yönelik işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin artırılması sebebiyle fiyatlarda artış yapılıp yapılmadığına, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ürünlere ait fiyat etiketinin bulunup bulunmadığına, ayrıca raf etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında bir uyumsuzluğun olup olmadığına ve bunlarla birlikte fahiş fiyat artışı kapsamında ürünlerin fiyatlarının artırılıp artırılmadığına yönelik inceleme yapıldı.

        Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerini artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

        Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kuruyemişçi, hediyelik eşya, market, restoran ve lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdiklerini belirten Aslanlar, şöyle konuştu:

        "Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Yılbaşı yaklaşırken kuruyemiş, gıda, market, hediyelik eşya gibi ürünler üzerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde denetimleri gerçekleştiriyoruz."

        Aslanlar, kent genelinde diğer sektörlere yönelik de denetimlerin süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

