Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi

        MUSTAFA YILMAZ - İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanifi Parlar, çocuklara yönelik afet eğitiminin, onların psikolojik gelişimlerine zarar vermeden, 3 yaşından itibaren ailede başlaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA YILMAZ - İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanifi Parlar, çocuklara yönelik afet eğitiminin, onların psikolojik gelişimlerine zarar vermeden, 3 yaşından itibaren ailede başlaması gerektiğini söyledi.

        Aynı zamanda rektör yardımcısı olan Parlar, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da AA muhabirine, afet esnasında en çok etkilenen grubun çocuklar olduğunu söyledi.

        Bu konuda çocuklarla ilgili bir bilimsel çalışma yapmanın önemli olduğunu belirten Parlar, çocukların afet öncesi, esnası ve sonrasında hazır bulunmuşluk düzeylerini artırmak için birtakım çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

        Parlar, çocukların küçük yaştan itibaren bu alanda eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Afet öncesi çocuklara 3 yaşından itibaren evde, okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde afet bilincini yerleştirmeye yönelik uygulamaların, sosyal etkinliklerin, özellikle eğitmen ve öğretmenlerimizin bu konudaki farkındalıklarını yükselterek çocuklarımızın afete hazırlık düzeylerini artırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Prof. Dr. Parlar, afetin maruz bırakacağı fiziksel ve psikolojik etkileri en aza indirmek için afet öncesi hazırlığın çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Özellikle, anne ve babaya da büyük iş düştüğünü belirten Parlar, şöyle devam etti:

        "Anne, babaların bu konudaki bilinç düzeyleri çok önemli. Öncelikli olarak anne ve babaların kendilerini eğitmesi, dedelerin, ninelerin özellikle o yaş grubuna yönelik hikayemsi anlatımları bir öğretici metot olabilir. Açık ama çocuğun psikolojik durumunu aşırı etkilemeyecek şekilde anne babanın konuyu, olguyu olduğu şekilde anlatabilmesi ve birtakım simülasyonların ev ortamında yapılması önemli. Çocuğun odasını düzenlerken, bir masa ya da dolabı duvara sabitlerken çocukla birlikte yaparak bunu göstermemiz, anlatmamız çok faydalı olur. Ebeveynlerin 'Hangi ortamlarda nasıl toplanacağız? Nasıl iletişim kuracağız?' gibi birtakım başlıkları ev ortamında oyunlaştırarak, onların bilinçlenmesini sağlamak yerinde olur."

        Parlar, bilgilendirme ve bilinçlendirme uygulamalarının yanı sıra ev içinde çadır kurma ya da sıkışma durumlarından kurtulmaya yönelik oyunlar oynayıp simülasyon yapılabileceğini belirterek, "Artı bir deprem çantası olabilir. Özellikle haberleşme aracı olarak düdük vesaire gibi şeylerin kullanımı anlatılmalı. Ailede kaç birey varsa, o sayıda deprem çantası hazırlanmalı ama bunda özellikle renk gibi konular çocukların tercihine bırakılmalı." dedi.

        - "Orman yangını olduktan sonra saha ziyaretleri yapılmalı"

        Özellikle öğretmenlerin de afet bilinci konusunda daha donanımlı hale getirilmesi gerektiğini anlatan Parlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O bölgede bir orman yangını olmadan önce o çevreyi çocuklar biliyor, görüyor ama orman yangını olduktan sonra saha ziyaretleri yapılmalı. Nasıl ki Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombası atıldıktan sonra halen çocuklar okula başlamadan önce ebeveynleri tarafından o bölgeye götürülüyor, 'Bu hale nasıl geldik ve bundan sonra neler yapmalıyız?' gibi çocuklara bir vizyon konuluyor. Bunun gibi özellikle yangınlardan sonra yangın bölgesine çocukların götürülmesi gerekli."

        Parlar, afetin doğayı nasıl etkilediğinin çocuklara gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Toprak temizlemesi, ağaç dikimi faaliyetlerinin ve bunun insanlara, diğer canlılara, doğaya nasıl olumlu etkilerin olabileceği yerinde gösterilmeli. 'Uygulamalı afet eğitimi' de denilebilir ama en önemlisi canlı bir şekilde hem ev ortamında hem okullarda bu iş eğitimle başlar eğitimle devam eder. Eleştirel ve açık olmaktan, açık iletişim yapmaktan korkmamak gerekir. Korkuyla değil eğiterek hazırlık yapmak gerekli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu zamanı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye'de HIV vakaları artış eğiliminde Nilüfer'de HIV hastalığı ele alınd...
        Türkiye'de HIV vakaları artış eğiliminde Nilüfer'de HIV hastalığı ele alınd...
        Diyalize mahkum olmaktan annesinin bağışladığı böbrekle kurtuldu
        Diyalize mahkum olmaktan annesinin bağışladığı böbrekle kurtuldu
        Bursa'da trafik polisleri dron ile görüntüledi, ihlalleri affetmedi
        Bursa'da trafik polisleri dron ile görüntüledi, ihlalleri affetmedi
        TU11 Destek Programı Projesi sonuçlandı: BTÜ'nün 5 projesine destek
        TU11 Destek Programı Projesi sonuçlandı: BTÜ'nün 5 projesine destek
        Bursa'da "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlend...
        Bursa'da "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlend...
        Bursa'da kar teyakkuzu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: "H...
        Bursa'da kar teyakkuzu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: "H...