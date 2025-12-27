TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı

Tecrübeli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda Bursaspor Basketbol forması altında Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 17 sayı, 2,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,4 top çalma, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 12,4 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist, 1 top çalma istatistiklerine imza attığı kaydedildi.

Floyd'un bu sezon İsrail'in Maccabi Urban Ramat Gan takımı çıktığı 8 maçta 16,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,8 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla oynadığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında Floyd ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

