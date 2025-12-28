Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Bursevi'nin İzinde" belgeselinin özel gösterimi yapıldı

        İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300'üncü yılı dolayısıyla TRT 2 tarafından hazırlanan "Bursevi'nin İzinde" belgeselinin özel gösterimi Bursa'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:45
        Bursa'da "Bursevi'nin İzinde" belgeselinin özel gösterimi yapıldı
        İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300'üncü yılı dolayısıyla TRT 2 tarafından hazırlanan "Bursevi'nin İzinde" belgeselinin özel gösterimi Bursa'da gerçekleştirildi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterim öncesinde konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hazırlanan belgeselin büyük bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.

        Bursa'nın, tarihsel varoluşunda pek çok değerli ismi bünyesinde barındırdığını belirten Yılmaz, "Bu yıl İsmail Hakkı Bursevi'nin rahmeti rahmana kavuşmasının 300'üncü yılı. Prof. Dr. Mustafa Kara hocamız fikir ve fiili olarak da mimarlığını yaptı, TRT olarak bizler büyük bir gayret göstererek, yıl bitmeden bu belgeselle bu faaliyetler zinciri taçlandırılmış olduk. Kamusal yayıncılığın sorumluluğunun farkında olan TRT, çok özel bir iş yapıyor TRT 2 üzerinden. Popüler kültürün bu denli belirleyici olduğu yayın dünyasında bu kolay bir iş değil. Bütün bir zihniyet dünyamızın, tarihsel varoluş hikayesinin izlerini günbegün, böyle bir mecradan bizlere aktarabilme hüneri ve gayreti son derece önemlidir." diye konuştu.

        Yılmaz, "Bursevi’nin İzinde" belgeselinin fikir aşamasından bugüne gelmesine katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Bursevi'nin 300 yıl önce çağıldamaya başlamış olan sözü, bugün de varlık dünyamızı güvence altında tutmaya devam ediyor. Metinlerin neşriyle devam ediyor, kamusal görünürlük anlamında söz ile devam ediyor. İnşallah bundan sonra da o akış devam edecektir. Bu düşüncenin izlerinin takibini yapıyor olması çok fazla televizyon kanalına nasip olmamıştır, TRT açısından onur duyulacak bir görevdir."

        Prof. Dr. Mustafa Kara da konuşmasında, belgeseli izlemeye gelen üniversite öğrencilerine, üniversite yıllarında mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

        İsmail Hakkı Bursevi'nin 300 yıl sonra peşine düşülen bir gönül insanı olduğunu aktaran Kara, "Tarihte kitap yazmış, eser vermiş pek çok insan gelmiş, geçmiş ve unutulmuş. Ancak bazı insanlar yüzyıllar geçtikçe insanların gönlünde yer buluyor, iz bırakıyor ve yüzyıllar boyu devam ediyor bu bereket."dedi.

        Kara, İsmail Hakkı Bursevi'nin eserlerinin uluslararası düzeyde insanlara hitap ettiğini ve farklı dillere mensup insanların Bursevi'nin eserleri üzerinde çalıştığını dile getirdi.

        Bursevi'nin eserlerine "hakikat" gözüyle bakılması ve onu tanımak gerektiğini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

        "Geçen sene sonbaharda bu yolculuğa girdik. Bir müddet sonra TRT 2'deki dostlarıma bunu ilettim. Sağ olsunlar ilgi gösterdiler ve 'Bursevi'yle ilgili yayınlar, programlar yapalım' dediler. Nihayet bu belgesel gündeme geldi. İnşallah belgesel bu gönül insanının daha geniş kitleler tarafından tanınması, bilinmesi ve sevilmesini sağlar. Bu nedenle TRT 2'ye ve Yazma Eserler Kurumu'na çok teşekkür ediyorum."

        Kara, İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300'üncü yılında, kıymetli eserlerinden "Sübhatü's-Salikin"in, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından neşredildiğini ve bunun da oldukça kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından belgesel, salondaki izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Özel gösterim programına, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mücahit Eker, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hale Kaplan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda öğrenci ile akademisyen katıldı.

        - Belgesel hakkında

        Alanında uzman isimlerin derinlikli yorumlarıyla zenginleşen belgeselde, Prof. Dr. Ali Namlı, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Hayrettin Eldemir, Prof. Dr. Mehmet Öncel, Prof. Dr. Metin İzeti, Doç. Dr. Murat Yurtsever, Prof. Dr. Mustafa Kara, Nurdan Şahin ve Prof. Dr. Süleyman Baki’nin değerlendirmeleri yer alıyor. Bu katkılar Bursevi'nin tasavvufi mirasını, bugünün perspektifinden yeniden yorumlayarak yapıma akademik ve manevi bir derinlik kazandırıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

