Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, 2025'te 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2025 yılında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre GUHEM, interaktif deney düzenekleri, profesyonel simülatörler, bilim iletişimcileri eşliğinde atölyeler, bilim gösterileri, söyleşiler, bilim kafe etkinlikleri ve aile katılımlı organizasyonlarla bir yılı geride bıraktı.

Okul öncesinden liseye kadar öğrenciler, havacılık, uzay teknolojileri ve astronomi başlıklarında uygulamalı eğitimlere katıldı.

Azerbaycan, Rusya, Hollanda ve Nijerya gibi ülkelerle yürütülen projeler kapsamında uluslararası öğrenciler de GUHEM'in eğitim programlarında bulundu.

Bursa'daki meslek liseleri, fen liseleri ve köy okullarına yönelik projeler kapsamında 80'den fazla okulda 500'ün üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından astronomlar eşliğinde teleskoplarla güneş ve gece gözlemleri yapıldı.

GUHEM Öğretmen Ağı, farklı branşlardan öğretmenleri aynı gökyüzü altında buluşturdu. 2025 yılında 174 çevrim içi ve yüz yüze eğitimle öğretmenlerin uzay ve astronomi alanındaki bilgi ve deneyimleri desteklendi. Ayrıca, öğretmen eğitim programlarıyla ortaokul müfredatına yönelik çalışmalar yürütüldü.

- Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlendi Dünya Uzay Haftası'nın Türkiye Ulusal Koordinatörü olan GUHEM öncülüğünde, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş katılımla ülke genelinde 5 binden fazla etkinlik hayata geçirildi. TEKNOFEST, Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bilimfest, Türkiye İnovasyon Haftası ve Türkiye E-Ticaret Haftası gibi birçok organizasyonda kurulan uzay ve havacılık temalı deneyim alanlarıyla GUHEM, bilimi toplumun her kesimine taşıdı. "Tam ay tutulması" ve "en uzun gece" gibi özel günlerde ise ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak gözlem ve etkinlikler düzenlendi. Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem, yıl boyunca GUHEM'de öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. "Perseid Meteor Yağmuru", "Nocturne: Gece Gece", "İnteraktif Bilim Tiyatrosu", sinema geceleri gibi etkinlikler, GUHEM'in markalaşan organizasyonları arasında yer aldı. Engelsiz mimari düzenlemeler, görsel ve işitsel destek sistemleri ile kapsayıcı rehberlik hizmetleri sayesinde GUHEM, "erişilebilir merkez" ünvanı aldı.