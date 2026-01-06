Bursa'da ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı

Konferansta konuşan fen bilimleri öğretmeni Eda Aydoğan, düzenli uyku, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve egzersizin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.