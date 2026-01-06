Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokul öğrencilerine bağışıklık konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:23
        Bursa'da ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı
        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ortaokul öğrencilerine bağışıklık konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, öğrencilere havaların soğumasıyla düşen bağışıklık sistemi ve bağışıklık güçlendirici besinlerin faydaları konusunda bilgi verildi.

        Konferansta konuşan fen bilimleri öğretmeni Eda Aydoğan, düzenli uyku, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve egzersizin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu söyledi.

