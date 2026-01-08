Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor

        Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:03
        Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
        Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinde etkisini artırarak devam etti.

        Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle uçan evin çatısı elektrik tellerinde asılı kaldı.

        Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde seyir halindeki tır, kuvvetli fırtınanın etkisiyle devrildi.

        Çok sayıda ağacın kökünden devrildiği kentte, bazı evlerin cam balkonları kırıldı.

        Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısı düştüğü araçlarda hasar oluşturdu. Gemlik Serbest Bölge'deki çok sayıda konteyner de şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

        İnegöl Süleymaniye Mahallesi'nde ise yollarda su birikintileri oluşturan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı güzergahlar su baskını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Mudanya Aydınpınar Mahallesi'nde de Apostoloi Kilisesi'nin duvarının bir kısmı yıkıldı. Düşen duvar parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu.

        Mudanya ve Gemlik'te fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri alabora oldu.

        Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan Bursa Teleferik'in bugünkü seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

