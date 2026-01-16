Habertürk
Habertürk
        Haberleri

        İnegöl'de firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 09:11 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:14
        İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi (25) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

