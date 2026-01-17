Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:56
        İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


        E.B. (32) idaresindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişiminde M.K. (35) yönetimindeki 34 VM 5478 plakalı otomobille çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle 16 KEN 82 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.M.B. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.


        Yaralı, daha sonra kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

