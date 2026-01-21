Bursa'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Bursa'da, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinin molotofkokteyliyle kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı.



Bu kapsamda gözaltına alınan İ.E.U. ve O.K'nin ifadesi doğrultusunda olayın yurt dışı bağlantılı firari suç örgütü yöneticisi Ü.A'nın talimatıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.



İ.E.U. ve O.K'nin tutuklanmasının ardından geniş kapsamlı çalışmaya devam eden ekipler 65 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek, H.B.D, Y.C.Ş, B.D, R.A. ve E.Ö'nün de kundaklama olayında desteğinin olduğunu belirledi.



Polis ekipleri ayrıca İ.E.U'nin, suç örgütü yöneticisi Ü.A'dan aldığı talimat doğrultusunda ruhsatsız silahla Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine saldırı girişiminde bulunduğunu, başarılı olamayınca söz konusu silahı M.A'ya teslim ettiğini tespit etti.



Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.B.D, Y.C.Ş, B.D, R.A, E.Ö. ve M.A, gözaltına alındı. M.A'nın ikametinde yapılan aramada eylemde kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

