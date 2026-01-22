Habertürk
        Bursa Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddia edildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:54
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaza yapan zırhlı araçtaki altınların kaybolduğu iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) idaresindeki 16 BPN 077 plakalı zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyere çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.T. (30) ile V.T. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta bir kuyumcuya ait altın ve paranın olduğu öğrenildi.

        Çevreye saçılan değerli eşyalar ekipler tarafından toplanırken kayıp olan 11 adet 1000'er gramlık külçe altından 3'ü daha sonra araç içinde yapılan aramada bulundu.

        Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

        Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar kayıp olan 8 külçe altına ulaşılamadığı öğrenildi.

