Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa Aile Platformu'ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıklama

        Bursa Aile Platformu'ndan, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin açıklamada bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Aile Platformu'ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Aile Platformu'ndan, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin açıklamada bulunuldu.

        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgeselin, uluslararası tanınırlığa sahip alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla, LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu belgeselde, birçok alandan bilim insanı ve araştırmacı, cinsel kimlik karmaşasının genetik olarak gelişmediğini ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemez olduğunu, güncel akademik veriler ışığında ortaya koymuştur. Bu bakımdan söz konusu belgesel, meselenin içyüzünün görünürlüğü açısından önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, LGBT örgütleri ise korku dili ile tehditler savurarak bilim insanlarını yıldırma ve sindirme girişimlerinde bulunmaktadır. Kendi savunuculuğunu dayatan LGBT örgütleri, bu dayatmaya direnen ve bilimsel özgürlük içerisinde çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları kariyerlerini bitirmekle tehdit etmekten geri durmamaktadır."

        Cinsel kimlik karmaşasına sürükledikleri çocukları ve gençleri, ailelerle, bilim insanlarıyla ve aile dostu oluşumlarla karşı karşıya getirmek istedikleri vurgulanan açıkalmada şu ifadelere yer verildi:

        "Evlatlarımızı sürükledikleri cinsel karmaşa ve sözde cinsiyet değişikliği özde cinsiyet iptali ameliyatlarının getirdiği biyolojik ve psikolojik problemler yetmezmiş gibi, onları arkadaşlarından, ailelerinden, hocalarından ve eğitim aldıkları ortamlardan da izole etmek istemektedirler. Fakat şunu bir kez daha ifade ediyoruz. Zihinlerini işgal ettikleri gençlerimizi vandal eylemlere gönderip ofislerinde saklananlar, sözde LGBT bireyler için diyerek yurt dışından aldıkları fonları bu bireylere ulaştırmak yerine şaibeli harcamalarla kendi aralarında eritenler, yine başarısız oldular ve başarısız olmaya devam edecekler."

        Bursa Aile Platformu olarak söz konusu belgeselin hazırlanmasında kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese müteşekkir olunduğu belirtilen açıklamada, "Bilimsel araştırmalar neticesinde elde edilmiş bu hakikatleri, toplumun geniş kesimlerine ulaştıracak yapımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursa'da araç alev aldı, esnaf yangın tüpleriyle koştu Bursa'da akşam saatl...
        Bursa'da araç alev aldı, esnaf yangın tüpleriyle koştu Bursa'da akşam saatl...
        İnegöl OSB'de TIR'ın dorsesinden düşen işçi yaralandı
        İnegöl OSB'de TIR'ın dorsesinden düşen işçi yaralandı
        Bursa ve Balıkesir'de deprem anı böyle kaydedildi
        Bursa ve Balıkesir'de deprem anı böyle kaydedildi
        Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına yansıdı
        Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına yansıdı
        Bursa'da forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi
        Bursa'da forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi
        Karacabey Belediyespor'un Play-Off umudu son maça kaldı
        Karacabey Belediyespor'un Play-Off umudu son maça kaldı