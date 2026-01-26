Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'daki iş kazasında bir işçi ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:48
        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, işçi Remzi Y. (57), temizlik yapmak amacıyla tekstil makinesinin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Remzi Y, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

