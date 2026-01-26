Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.



Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mısır uyruklu Muhammed E. (50), arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, Muhammed E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Muhammed E'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.



