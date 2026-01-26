Habertürk
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 26.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:06
        Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Mısır uyruklu Muhammed E. (50), arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Muhammed E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Muhammed E'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

