Bursa'da "İhracatın Kahramanları" projesi kapsamında toplantı yapıldı

Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen "İhracatın Kahramanları" projesi il buluşmaları kapsamında Bursa'nın potansiyeli değerlendirildi.



Platformdan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte ihracatı geliştirici adımlar atıldı.



Ticaret Bakanlığının gösterdiği hedef doğrultusunda ihracatın geliştirilmesi çalışmalarından oluşan "İhracatın Kahramanları" projesi ile ihracata yeni başlamış ya da başlamak isteyen KOBİ ölçeğindeki işletmelerin e-ihracat başlığında yönlendirilmesi amaçlanıyor.





Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, programda yaptığı konuşmada, günümüzde dünyanın en değerli vitrinlerinin, akıllı telefon ekranlarında yer aldığını bildirdi.



Ürünlerin küresel pazarlara açıldığı bu yeni düzende dijital varlığın, fiziksel mekanlardan çok daha stratejik bir anlam kazandığını belinten Batmaz, "Bizler de firmalarımızın yeni nesil üretim modellerine ve dijital uygulamalara hızlı ve etkin biçimde adapte olabilmeleri amacıyla seminerler, paneller ve konferanslar düzenliyoruz. Özellikle e-ticaret, e-ihracat ve dijital pazarlama başlıklarında Alibaba gibi önde gelen firmalarla iş birliğinde tüm sektörleri kapsayan nitelikli organizasyonlarla iş dünyamızı geleceğe hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.



Alibaba.com Kuzey APAC Genel Müdürü ve Türkiye Ülke Müdürü Michael Yu ise güçlü bir sanayi mirasına ve küresel ticaret için daha da güçlü bir vizyona sahip olan Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.





Michael Yu, ihracatın sadece ürünleri yurt dışına satmaktan ibaret olmadığına inandıklarını belirterek, "İhracat, dayanıklılık inşa etmek, sürdürülebilir büyüme yaratmak ve işletmeler için yeni kapılar açmak demektir. Ve her başarılı ihracat hikayesinin arkasında bir kahraman vardır, sınırların ötesini düşünmeye cesaret eden bir girişimci." değerlendirmesinde bulundu.





Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da Bursa'nın ihracatta ilk 4 il arasında bulunduğuna işaret ederek, "E- ihracatta da ilk sıralarda yer almasi için düğmeye basıldı. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte e-ihracatın püf noktaları anlatıldı. Bursa’da e-ihracatin istenen noktaya gelmesi Türkiye ekonomisine büyük katkı yapacak." ifadesini kullandı.



Söyleşi bölümüyle devam eden programda, e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlık konuşuldu.





Ayrıca etkinliğe katılan KOBİ'lere e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimler tanımlandı.



