Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosu "Scapin ve Yeni Dolapları" oyununun prömiyerini bu akşam yapacak

        Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı "Scapin ve Yeni Dolapları" oyununun prömiyerini bu akşam gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Scapin ve Yeni Dolapları" oyununun prömiyerini bu akşam yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı "Scapin ve Yeni Dolapları" oyununun prömiyerini bu akşam gerçekleştirecek.

        Orhan Veli Kanık çevirisiyle sahneye taşınan "Scapin ve Yeni Dolapları" oyunu, Vlad Trifaş'ın yönetmenliğinde sahnelenecek.

        Klasik komedinin güncel bir yorumla harmanlandığı oyunun müzikleri de yine yönetmenin imzasını taşıyor.

        Dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Berna Yavuz, ışık tasarımını Tolga Korucuoğlu'nun üstlendiği oyun, mizahın gücüyle ele aldığı temalarıyla izleyiciye keyifli bir tiyatro akşamı sunacak.

        Gençlerin aşkına müdahale eden otoriter ailelere karşı zeka ve kurnazlıkla verilen mücadelenin anlatıldığı oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bu akşam saat 20.00'de yapılacak.

        Oyun, 29-30 Ocak'ta saat 20.00'de, 31 Ocak'ta 15.00 ve 20.00 saatlerinde aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Trafik polisi, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yapıp elini bir an olsun bır...
        Trafik polisi, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yapıp elini bir an olsun bır...
        Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı
        Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı
        Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
        Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
        Bursa'da ramazan öncesi fahiş fiyat denetiminde 1 milyon 100 bin TL ceza
        Bursa'da ramazan öncesi fahiş fiyat denetiminde 1 milyon 100 bin TL ceza
        Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi
        Yıldırım'a yeni pazar yeri ve gençlik merkezi
        İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler
        İnegöl'de yaralıyı bagajda acile getirdiler