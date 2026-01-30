Bursa'da sanatçı ve akademisyen Tayfun Avcıoğlu anısına konser verilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı, yakın zamanda hayatını kaybeden korno sanatçısı ve akademisyen Tayfun Avcıoğlu anısına konser düzenleyecek. BUÜ Devlet Konservatuvarı'nda, LÖSEV yararına düzenlenecek konserlerin provaları için 14 Ocak'ta öğrencilerle çalıştığı sırada rahatsızlanıp hayatını kaybeden Avcıoğlu, 2 Şubat'ta verilecek konserle anılacak. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz Uygulama Salonu'nda, saat 19.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte, Mustafa Kaplan korno, Aslı Özsoy keman, Emre Elivar piyano çalacak. Organizasyon, 4 Şubat saat 20.00'de Ankara Bilkent Konser Salonu'nda da gerçekleştirilecek. Konserlerden elde edilecek gelir, lösemili çocuklar yararına LÖSEV'e bağışlanacak.

