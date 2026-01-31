Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        İnegöl'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de otomobilin bariyere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa istikametine seyreden Y.A. idaresindeki 07 N 6516 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yolcular E.A. ve U.A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Çocuklar afet bilincini eğlenerek kazanıyor
        Çocuklar afet bilincini eğlenerek kazanıyor
        Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 51 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı- Yenide...
        Uludağ'da telesiyejde mahsur kalan 51 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı- Yenide...
        Bursa'da otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygu...
        Bursa'da otoyol gişesinden ters istikamette geçen sürücüye idari işlem uygu...
        İçişleri Bakanı'ndan JAK ve AFAD'a tebrik...Kurtarma çalışmasına 96 persone...
        İçişleri Bakanı'ndan JAK ve AFAD'a tebrik...Kurtarma çalışmasına 96 persone...
        Uludağ'da telesiyej arızası: Mahsur kalan tüm tatilciler kurtarıldı
        Uludağ'da telesiyej arızası: Mahsur kalan tüm tatilciler kurtarıldı
        Uludağ'da telesiyej arızalandı; metrelerce yükseklikte mahsur kalan 51 kişi...
        Uludağ'da telesiyej arızalandı; metrelerce yükseklikte mahsur kalan 51 kişi...