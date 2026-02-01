Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa'daki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklama:

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 2026 yatırım programı kapsamında Bursa'da eğitime 6 milyar 670 milyon 421 bin liralık bütçe ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa'daki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 2026 yatırım programı kapsamında Bursa'da eğitime 6 milyar 670 milyon 421 bin liralık bütçe ayrıldığını açıkladı.

        Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'da merkezi hükümet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini, eğitime yönelik projelerin de kentin geleceğine umut olduğunu belirtti.

        Bursa genelinde hem yeni okul yapımları hem de mevcut okulların modernizasyonu ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için 2026 yılı yatırım programında toplam 6 milyar 670 milyon 421 bin liralık bütçe ayrıldığının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

        "Bursa'mızda eğitime yönelik yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor. 2025 yılında hazırlıklarına başlanan ve 2026 yılı yatırım programına alınan ilimiz genelinde 680 derslikli 31 okul inşa edilecek. Modern ve depreme dayanıklı yeni eğitim yuvalarını etap etap 2028 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yık-yap ve yeni okul inşaatlarımız kapsamında 10 atölye ve 3 spor salonunu da öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Anaokullarından meslek liselerine kadar farklı kademelerde 10 ilçemizde yapılacak eğitim kurumlarımızı 6,7 milyar liraya yaklaşan büyük bir bütçe ile hayata geçiriyoruz."

        Gürkan, eğitim yatırımlarının sadece bina yapımıyla sınırlı olmadığını ifade ederek, "Bizler için eğitim, yalnızca bugünün değil yarının da meselesidir. Çocuklarımızın güvenli, modern ve donanımlı okullarda eğitim alması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda okul sayımızı artırıyor, derslik kapasitelerini yükseltiyor ve fiziki şartları daha da iyileştiriyoruz. Bursa'nın eğitimde örnek şehir konumunu ve yatırımlarımızı kentin tamamına yayarak fırsat eşitliğini güçlendirmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Yeni yatırımların Bursa'nın 10 ilçesini kapsadığını belirten Gürkan, evlatların yarınlara hazırlanmasında verdikleri destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık yöneticilerine, Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile tüm Bursa milletvekillerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Silahlı eylem ve soygun hazırlığındaki 3 şüpheli, kaldıkları otelde yakalan...
        Silahlı eylem ve soygun hazırlığındaki 3 şüpheli, kaldıkları otelde yakalan...
        Bursa merkezli 5 ilde 'Sarallar' operasyonu; 14 gözaltı
        Bursa merkezli 5 ilde 'Sarallar' operasyonu; 14 gözaltı
        Bursa'da eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
        Bursa'da eylem hazırlığındaki suç örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
        Bursa'da Özel Harekat destekli operasyon: 3 gözaltı
        Bursa'da Özel Harekat destekli operasyon: 3 gözaltı
        Bursa merkezli "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüph...
        Bursa merkezli "Sarallar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüph...
        Bursa'da Afet Koordinasyon ve Afet Köy Projesi Osmangazi'den afetlere karşı...
        Bursa'da Afet Koordinasyon ve Afet Köy Projesi Osmangazi'den afetlere karşı...