        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da "2027-2032 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı" çalıştayı başladı

        Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "2027-2032 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:35
        Bursa'da "2027-2032 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı" çalıştayı başladı
        Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "2027-2032 Dönemi İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" çalıştayı başladı.

        Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ve millet işbirliğiyle afet anlarında hızla müdahale ettiğini söyledi.

        Afet öncesi planlarla da bu azmin pekiştirilmesi gerektiğini ifade eden Altun, Bursa'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin bu konuda çok duyarlı olduğunu dile getirdi.

        Altun, Vali Erol Ayyıldız'ın yaklaşık 1,5 yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, bu süreçte başta 8 olan akredite arama kurtarma kuruluşu sayısının 33'e yükseltildiğini anlattı.

        AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "6 Şubat bize çok acı ama çok net bir gerçeği göstermiştir. Afetler kapıyı çalmadan hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Aynı zamanda şunu da hep birlikte gördük ki böylesi büyük felaketler milletlerin dayanışma gücünün ve kardeşlik ruhunun en güçlü şekilde sınandığı dönüm noktalarıdır. Biz büyük ve güçlü bir milletiz. Tarih boyunca her zorlukta, her felakette birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yaralarımızı beraber sarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

        Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ise afet öncesi planlama, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının önemine dikkati çekerek, bu faaliyetlerin bütünlüğünde risk azaltma başlığında bir araya gelindiğini söyledi.

        Türkiye genelinde belediyelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Tezcan, "Bu nedenle bu salondaki bütün katılımcıların, sivil toplumuyla, akademisyenleriyle, siyasi katılımcılarıyla, bürokratlarıyla hepsinin bu salonda olması bizim için çok önemli. Biz bir afet olduğunda nasıl hep beraber bir arada oluyorsak, risk azaltma konusunda da bir arada olabilmemiz bizim için büyük güçtür." diye konuştu.

        - "Afetlere karşı dirençli bir Bursa ancak ortak akılla mümkün olacaktır"

        AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise bu planın herhangi bir kurumun değil, ildeki tüm kurum ve kuruluşların işbirliğiyle oluşturulan ortak yol haritası olduğunun altını çizdi.

        Bu sürecin temel hedefinin rafında kalan bir belge değil, sorumluluğu tanımlı, kaynağı belirlenmiş, takvime bağlanmış ve izlenebilir bir il afet risk azaltma planı ortaya koymak olduğuna dikkati çeken Buldan, şöyle konuştu:

        "Tam da bu süreçte 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne yaklaşırken, afetlerin uzak bir ihtimal değil, her an karşımıza çıkabilecek bir gerçek olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etki alanı içerisinde yer alan Bursa'mızda, dün başka bir yerde yaşanan bir afetin yarın bizi de etkileyebileceği bilinciyle hareket etmek zorundayız.


        Aynı şekilde geçtiğimiz yıl ilimizi etkileyen orman yangınları, depremle birlikte yangın ve iklim kaynaklı risklere karşı da önceden alınacak tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu açıkça göstermiştir. Bu hedef doğrultusunda benimsediğimiz yaklaşımın özeti şudur: 'Birlikte planla birlikte güçlen, dirençli ilçe-güvenli Bursa.' Afetlere karşı dirençli bir Bursa ancak ortak akıl, kurumsal sahiplenme ve sahada karşılığı olan kararlarla mümkün olacaktır."

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 2019'dan beri çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, aynı çaba, özen ve vizyonla başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçelerle ortak çalışılırsa Bursa'nın daha dirençli bir kent haline getirilebileceğini söyledi.

        İRAP 2027-32 Afet Risk Azaltma çalıştayıyla rotayı net şekilde çizdiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz, daha güvenli yaşam alanları oluşturmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek, afet bilincini tabana yaymak ve kurumlar arası işbirliğini Bursa'nın bir kültürü haline getirmektir. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak şehrimizi geleceğe hazırlayacağız. Çok paydaşlı ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın, planlarımızın sahada devleşmesine büyük katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz."

        Konuşmaların ardından oturumlarla başlayan çalıştay yarın sona erecek.

        Programa, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Naci Çağlar, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü J. Yb. Erkan Sağındık ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

