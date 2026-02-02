Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa ve çevre illerde Berat Kandili idrak edildi

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ve çevre illerde Berat Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

        Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

        Yatsı ezanının ardından vatandaşlar namaz kıldı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışı vatandaşlara salep ikram edildi.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

        Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit ve ilahiler okundu. Akşam namazının ardından camide bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İslam alemi ve insanlık için dua etti.

        Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'nde de kandil dolayısıyla program gerçekleştirildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından düzenlenen mevlit programına katılarak saf tuttu.

        Programların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Bilecik

        Bilecik'te camilerde programlar düzenlendi.

        İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.

        Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

        Kent merkezi ve Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

        Programlara katılanlara cami çıkışında lokum ve kek ikramında bulunuldu.

        - Kütahya

        Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu.

        Kütahya İl Müftülüğünce camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

        Kentin tarihi Alipaşa Camisi'ne gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kayıp alarmı 27 Aralık'ta "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıla...
        Bursa'da kayıp alarmı 27 Aralık'ta "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıla...
        Bursa 2. Uluslararası Spor Festivali'ne hazır
        Bursa 2. Uluslararası Spor Festivali'ne hazır
        Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamera...
        Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamera...
        Bursa'daki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı
        Bursa'daki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı
        Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Bursa 2'nci Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Bursa 2'nci Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtımı yapıldı