        Bursa Haberleri

        İnegöl'de rastgele ateş eden zanlı yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancayla rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:02 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:02
        İnegöl'de rastgele ateş eden zanlı yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancayla rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.


        Kemalpaşa Mahallesi 1. Kanarya Sokak'ta bir kişinin tabancayla rastgele ateş ettiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.


        Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı (17) yakaladı.


        Gözaltına alınan zanlı hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.


        Bu arada şüphelinin sokakta koşarak ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

