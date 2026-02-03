İnegöl'de rastgele ateş eden zanlı yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancayla rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancayla rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Mahallesi 1. Kanarya Sokak'ta bir kişinin tabancayla rastgele ateş ettiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı (17) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Bu arada şüphelinin sokakta koşarak ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.