Bursa'da madeni para yutan çocuk, tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde madeni para yutan 3 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.





İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Bilal K. (3) evde yerde bulduğu madeni parayı yuttu.



Durumu fark eden ailesi, çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.





Hastanede yapılan tetkiklerde, madeni paranın çocuğun yemek borusunda takılı kaldığı tespit edildi.





İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





Çocuğun yemek borusundaki paranın çıkarılması için tedavisi devam ediyor.

