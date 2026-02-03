Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Alev Alatlı vefatının 2. yılında Bursa'da anıldı

        Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı, vefatının 2. yılında Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen programla Bursa'da anıldı.

        Giriş: 03.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:09
        Alev Alatlı vefatının 2. yılında Bursa'da anıldı
        Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Alev Alatlı, vefatının 2. yılında Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen programla Bursa'da anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Alev Alatlı'nın Düşünce Dünyası" isimli programda Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar konuşmacı olarak yer aldı.

        Karasar, Alev Alatlı'nın, fikir dünyası, entelektüel mirası ve Türk düşünce hayatına katkıları konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yıl dönümünde anmanın, büyük bir vefa borcu olduğunu belirtti.

        Alatlı'nın düşünce mirasını yaşatmanın ve fikirlerini yeni kuşaklarla buluşturmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Kıymetli hocamız Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın katkılarıyla Alatlı'nın entelektüel birikimini, Türk düşünce hayatına sunduğu eşsiz katkıları bir kez daha derinlemesine ele aldık. Ayrıca Kapadokya Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, Alev Alatlı Stratejik Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezimiz arasında güçlü bir fikir ve proje ortaklığının temellerini attık. İnanıyorum ki bu işbirliği, Alev Alatlı'nın düşünce dünyasını daha geniş kitlelere ulaştıracak. Yıldırım'ı düşüncenin, üretimin ve entelektüel etkileşimin önemli merkezlerinden biri haline getirecektir."

        Programın ardından Kapadokya Üniversitesi ile Yıldırım Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


        Yılmaz ve Karasar tarafından imzalanan protokol kapsamında, Kapadokya Üniversitesine bağlı Alev Alatlı Stratejik Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi faaliyet ve çalışmalarında işbirliğine gideceği bildirildi.

