        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Mudanya'da "Mübadil Öyküleri" tiyatro oyunu sahnelendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Mübadil Öyküleri" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:18
        Mudanya'da "Mübadil Öyküleri" tiyatro oyunu sahnelendi
        Neo Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından Neo Sahne'de izleyiciyle buluşturulan oyun, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıkları zorlukları konu alıyor.

        Mehmet Tamer Uyar'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, mübadele sürecinde yaşanan acılar, göç edenlerin umutları ve özlemleri sahneye taşındı.

        Çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda tiyatroseverin izlediği oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

        Oyun sonunda barış ve kardeşlik mesajları verilirken, yönetmen Mehmet Tamer Uyar, sahne performansları dolayısıyla oyunculara ve oyuna ilgi gösteren izleyicilere teşekkür etti.

        Yoğun ilgi gören oyunun, ilerleyen günlerde yeniden sahneleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

