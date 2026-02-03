Bursa'nın kaynakçı kadınları Avrupa'ya gönderilen tren parçalarının yapımında görev alıyor

BURCU İNANIR - Bursa'da kaynakçılık kursuna katılıp başarıyla tamamlayan 4 kadın, istihdam edildikleri firmada Avrupa'ya gönderilmek üzere tren parçaları üretiyor.



Kaynakçılık alanında hiç tecrübesi olmayan Nazmiye Er, Medine Bakaç, Esra Yaşar ve Necla Namal, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Bursa İş Ofisi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ve entegre demir yolları sistemleri alanında faaliyet gösteren Alstom firması işbirliğiyle düzenlenen kadın kaynakçı yetiştirme istihdam programına katıldı.



Kadınlar, yaklaşık 800 saat süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından kursu başarıyla tamamlayarak Alstom firmasında istihdam edildi.



Genellikle erkeklerin yaptığı iş olarak bilinen kaynakçılığı ustalıkla öğrenen 4 kadın, İsveç, Almanya, Fransa ve İspanya'ya ihraç edilen tren parçalarının üretiminde görev alıyor.



Fabrikanın Genel Müdürü Nazlı Zengin, AA muhabirine, 350 çalışanın 30'unun kadınlardan oluştuğunu söyledi.



Fabrikadaki toplam çalışan sayısının en az yüzde 30'unun kadın olmasını hedeflediklerini belirten Zengin, kadınların iş gücünde daha çok yer almasını arzu ettiklerini bildirdi.



Zengin, istihdam edilen kadınlardaki çalışma isteğini gördüklerini vurgulayarak, "Bu istekten beslenerek daha da büyütmeye çalışıyoruz. Bugün kaynakçıyla başladık. Yarın talaşlı makine parkında aynı şeyi yapacağız. Forkliftten tutun da kalite kontrole kadar her yerde kadınlarımızı aramıza katmak istiyoruz." dedi.



Trenler için kritik parçalar ürettiklerini anlatan Zengin, "Taşıyıcı aksam yani bütün treni taşıyan sistemi üretiyoruz. Dış gövdeye kadar gidiyor. Kaynakçı kadınlarımız orada üretim yapıyorlar ve bunların hepsi yurt dışına gidiyor. Yeni nesil hızlı tren dahil dünyanın başka hiçbir yerinde üretilmeyen bir kabin Türkiye'de üretiliyor." diye konuştu.



Zengin, kadınları aralarına görmek istediklerini belirterek, "Belki birçok insan için erkeklerin egemen olduğu bir sektör olan demir yollarında onların da yeri var. Çekinmesinler, cesaretli olduklarını biliyoruz. Gelsinler bizi bulsunlar. Biz gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.



- "Katma değerli iş yapmaya başlıyorlar"



Kaynak Okulu Endüstriyel Uzmanı ve Denetçi Mehmet Atan ise programın toplam 800 saatlik teorik ve pratik eğitimden oluştuğunu söyledi.



Kursiyerlerin BESOB bünyesinde teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra firmada pratik eğitime alındığını dile getiren Atan, şunları kaydetti:



"Hanımlar şu anda kurs zamanında gördükleri spesifik kaynak eğitimlerini üretimde katma değer olarak aktarmaya çalışıyorlar. Kaynaklı komponentleri, gaz altı metoduyla kaynatıyorlar. Yüksek güvenlik riski içeren komponentler bunlar. Dolayısıyla buradaki kalite beklentisi, seviyesi çok yüksek. Sadece kaynak becerisi değil, aynı zamanda yaptığı kaynağın kontrolü, terminolojisini anlamak, yaptığı işi anlamak üzerine dayalı bir eğitim programı bu."



Kaynak Okulu Eğitmeni Mesut İlbaş da 34 yıldır bu işi yaptığını, kadınlarla çalışmanın çok keyifli olduğunu ifade ederek, "Çok kısa bir sürede, 2-3 ay gibi bir zaman zarfında gaz altı kaynağını hiç bilmeyen bir insana öğretiyorsun. Toplamda 4,5 ay sonunda üretime veriyorsun, katma değerli iş yapmaya başlıyorlar. Yani çok güzel bir şey aslında." dedi.



- "Başta herkes bir yadırgadı"



Kaynak Operatörü Nazmiye Er (40) ise 2 çocuk annesi olduğunu ve daha önce otomotiv sektöründe çalıştığını söyledi.



Kadınlarla çalışmanın özgüven verdiğini dile getiren Er, "Hep kaynak erkekler için düşünülüyordu. Bayanların da yapabileceğini biz gösterdiğimizi düşünüyorum. Biz denedik, vazgeçmedik, başardık. Diğerlerine de umarım rol model oluruz." diye konuştu:



Er, çevresinden başta olumsuz tepki aldığını anlatarak, şöyle konuştu:



"Başta herkes bir yadırgadı, 'kaynak' deyince korktular. 'Kaynak mı yapacaksın?, Yapamazsın, başaramazsın' diyenler oldu. Bizim yaptığımız işleri, giydiğimiz kıyafetleri, çıkan sonuçları görünce herkes gurur duydu. Çevrem de buna dahil. Biz kadınlar olarak burada sadece kaynak öğrenmedik. Korkularımızı yenmeyi, kendimize güvenmeyi öğrendik. Üreten kadınlar olarak buradayız. Şunu biliyorum ki bu daha bir başlangıç. Ben uzun yıllar burada çalışmak istiyorum."



- "Aslında kendi mesleğimi bulmuşum"



Kaynak Operatörü Medine Bakaç (36) da farklı firmalarda çalıştığını, çocukları olduktan sonra iş hayatına 9 yıl ara verdiğini kaydetti.



Kaynakçılık kursu ilanını görüp başvurduğunu söyleyen Bakaç, "Çevremden çok eleştiri aldım. 'Erkek işidir. Yapabilecek misin? Zordur' diye. Aslında işin içine girdiğinde öyle değil, iğneyle iplikle işleme yapar gibi. O kaynak maskesinin arkasından kaynağı izlemek çok zevkli. Aslında kendi mesleğimi bulmuşum." dedi.



Kaynak Operatörü Esra Yaşar (36) ise çevresinin başta önyargılı olduğunu ama başarılı olduktan sonra takdir gördüğünü belirtti.



Burada çalışmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Yaşar, iş arkadaşlarından da çok destek gördüğünü ifade etti.



- "Hedefim oğlumu da bu işe yönlendirmek"



Kaynak Operatörü Necla Namal (45) da 17 yaşında meslek lisesinde okuyan bir oğlu olduğunu ve onunla punta kaynak üzerine zaman zaman sohbet ettiklerini söyledi.



Zamanla kendini daha çok geliştirdiğini anlatan Namal, "Kaynakçı bir anne olarak kendimle gurur duyuyorum. Oğluma biraz daha fayda sağlayacağını düşündüm. Hedefim oğlumu da bu işe yönlendirmek. Anne-oğul belki bir gün torcu beraber tutabiliriz. Ben solağım, o sağlak. İnşallah karşılıklı, yan yana kaynak atabiliriz." diye konuştu.

