Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem hakkındaki soruşturmada "pasta kutusunda rüşvet" iddiası

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, bir inşaat firması sahibinin pasta kutusunda rüşvet verdiği iddiaları yer aldı.



Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.



Tutuklu bulunan Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Ersel Ç. ve Berk O. ile tutuksuz Şemsi O, Fırat Y, Ufuk T, Mustafa A, Şener A, ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.



​​​​​​​Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, soruşturmada yer alan kişiler ve firmalar arasında örgütsel yapıda hiyerarşik bağ bulunup bulunmadığı hususunda yapılan çalışmalar neticesinde "Turgay Erdem tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu tespiti" yer aldı.



İddianamede, "bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı, bu vesileyle birliğin sağlandığı, örgütsel yapıdan kopmaların önlendiği, ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aile bireylerince aklandığı, şüpheli örgüt liderinin örgüt üyesi statüsünde olan diğer şüphelilere kanuna aykırı talimatlar verdiği" belirtildi.



İnşaat ruhsatlarında imzaları bulunan "şüpheli örgüt üyeleri"nin kanunsuz emirleri uyguladıkları belirtilen iddianamede, hem yapı ruhsatlarında hem de inşaata başlama ruhsatlarında kanuna aykırılıkların olduğunun belirlendiği ifade edildi.



İddianamede, "örgüt lideri şüpheli Turgay Erdem'in kendisiyle yapı ruhsatları konusunda görüşmek isteyen firma sahiplerini örgüt yöneticileri olan Ayşegül E. ve Tamer İ'ye yönlendirdiğinin, örgütsel eylemlerde yer alan sanıkların belediye bünyesinde imar, yapı ve ruhsat gibi bölümlerde çalıştığının tespit edildiği" kaydedildi.



- Erdem'e "tek imza" şeklinde tabir edilen usul ve esaslara aykırı yetki verildi



İddianamede, "Erdem'in ekonomik kazanç elde etmek maksadıyla suç örgütü kurduğu, bahse konu örgüte liderlik ettiği, özellikle örgütsel doğrultuda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek eylemler kapsamında gerekli koordineyi sağlayarak sistematik iş bölümü oluşturduğu" ifade edildi.



Erdem'in eylemlere liderlik yaparak örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında gevşek de olsa bir iş bölümü oluşturduğu ve kendisine "tek imza" şeklinde tabir edilen usul ve esaslara aykırı yetki verildiği belirtilen iddianamede, "verilen bu yetkiyle İmar Kanunu ve mevzuata muhalefet edilerek firma sahiplerinden elde edilen rüşvetler karşılığında usulsüz projelerin onaylandığı, çıkar amaçlı suç örgütü kuran Turgay Erdem'in yüklü meblağlarda haksız kazançlar elde ettiği, bununla birlikte örgüt içinde yer alan şahısların konumları itibarıyla lidere mutlak itaat halinde oldukları" kaydedildi.



- "Bir projeden 700 milyon lira haksız kazanç elde edildi"



Soruşturmanın başlangıcında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi sanık Emin A, yaptığı projeler kapsamında Turgay Erdem'e rüşvet verdiğini öne sürdü.



Rüşvet görüşmelerinin yüz yüze yapıldığını iddia eden sanığın, "Kendisi telefonda bu durumu konuşmaz ayrıca yüz yüzeyken proje hakkında yeteri kadar bilgi de istemektedir. Kendisi rüşvet olarak alacağı parayı nakit olarak elden almaktadır. Bunları belediyede odasında almaktadır. Bu paralar duruma göre kah üzerimde, kah pasta kutusuna konularak verilmekteydi." şeklindeki beyanları iddianamede yer aldı.



Emin A, yapı denetim firması sahibi Tamer İ.'nin, Turgay Erdem'in sağ kolu olduğunu, Erdem'in istediği meblağı onun üzerinden kendisine ilettiğini ve 3 milyon liranın üzerinde banka çekini rüşvet olarak verdiğini öne sürdü.



Nilüfer ilçesindeki 23 Nisan Mahallesi'nden bir örnek veren Emin A, emsal artışı sayesinde fazladan 140 daire yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"140 dairenin güncel değeri açık kaynaklar üzerinden de sorgu yapıldığında 400 milyon liradır. İnternet sitelerinde bir dairenin satış bedeli 8 milyon liradır. 140 daireden elde edilen gelir böylece 1 milyar liraya bu daireler satıldığında toplam olarak bir projeden 700 milyon lira haksız kazanç elde edildiği aşikardır. Bu vesileyle Nilüfer ilçesinde bu tarzda 2000 adedin üzerinde proje vardır. Bu kadar proje ve bu kadar paranın olduğu ve bu kadar usulsüzlüğün olduğu durumda, benim izahatını yapmış olduğum şüpheli şahısların ne kadar para kazandığını, ne kadar büyük bir rüşvet çarkının olduğu ve ne kadar büyük bir vurgunun yapıldığını söylemek istiyorum."



Emin A, kendisinin de rüşvet çarkının içinde olduğunu belirterek, "Ben de suç örgütünün içerisinde yer aldım. Benim de bir firmam vardı. Ben de rüşvet verdim." ifadesini kullandı.



- "Örgüt kurma", "rüşvet" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından hapis istemi



İddianamede, alınan beyanlar kapsamında, Erdem'in belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde Ataevler Mahallesi'ndeki bir inşaatın sığınaklarının rüşvet karşılığı dükkana çevrildiği iddiası yer aldı.



Sanıkların telefonlarında yapılan incelemelerde, rüşvet sürecine ilişkin olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar da iddianameye girdi.



Sanıklardan Ersel Ç.'nin el konulan telefonuna ilişkin hazırlanan ön inceleme raporunda, "Daha geçen hafta sana söyledim. 'Bu çeklerden dolayı bize de bulaşır' diye terasta, derinleşir bu iş. Daha diğer çeklere de sıra gelirse sen de sabah namazlarında bekle kapıyı, diğer işlere de bulaşacak ondan ona bence. Gümüştepe'de villada oturdu memurken..." şeklinde yazışmaların bulunduğu kaydedildi.



Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edildi.



Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.







