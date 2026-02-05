Bursa'da tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasının tek katlı deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın etraftaki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Fabrikanın gece vardiyasındaki işçilerin diğer binalarda çalıştığı, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.