        Bursa Haberleri

        Bursa'da "Türkiye'den Dünyaya E-İhracat" konferansı düzenlendi

        Bursa'da "Türkiye'den Dünyaya E-İhracat" konferansı gerçekleştirildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 16:46 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:46
        Bursa'da "Türkiye'den Dünyaya E-İhracat" konferansı düzenlendi
        Bursa'da "Türkiye'den Dünyaya E-İhracat" konferansı gerçekleştirildi.

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Türk Eximbank ve sektörün öncü kurumlarının katkılarıyla, UİB Genel Sekreterliği'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan UİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci, buluşmaların ilkinin, üretimin ve ihracatın merkezi Bursa'da gerçekleştirilmesinden ve programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Sadece eğitim ve tanıtım için değil, dijitalleşmeyle hız kazanan küresel ticaret düzeninde ihracatçıların yolunu birlikte şekillendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Ekinci, şöyle konuştu:

        "150'nin üzerinde marka, global arenada B2B ve B2C olarak yer alıyor. Aynı zamanda kendi markalarına da sahip bu platformun firmalarımızın dijital pazar yerlerine de entegrasyonu ve küresel müşteri erişimini güçlendireceğine inanıyoruz. Aynı zamanda operasyonel süreçlerin etkin yönetimi ve ihracatın ölçeklenmesi açısından da yol gösterici ve tamamlayıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz."

        Ekinci, UİB olarak ihracatçıların dijital dönüşüm sürecine etkin biçimde eşlik etmeyi temel bir sorumluluk olarak gördüklerini anlatarak, "Kamu, özel sektör, E-İhracat Konsorsiyumlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu tür programların bilgi paylaşımını artıran, firmalarımızı küresel rekabete hazırlayan ve sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlayan önemli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Biggbrands Go Global Prime programının tüm katılımcılarımız için verimli ve ilham verici etkisini diliyor, emeği geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından başlayan oturumlarda, B2C, B2B ve D2C modelleriyle küresel pazarlara açılmanın güncel yolları, devlet teşvikleri, finansman çözümleri, lojistik modelleri ve dijital pazarlama teknolojileri kapsamlı şekilde ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

