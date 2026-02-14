Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Orvosova, Sude Gümüş, Öykü Saruhan)
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca, Ege Melisa Bükmen)
Setler: 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12
Süre: 151 dakika (25, 34, 34, 33, 25)
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.