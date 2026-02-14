Canlı
        Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Giriş: 14.02.2026 - 21:18 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:18
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Orvosova, Sude Gümüş, Öykü Saruhan)

        Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca, Ege Melisa Bükmen)

        Setler: 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12

        Süre: 151 dakika (25, 34, 34, 33, 25)




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

