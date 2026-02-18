Bursa'da tarihi Ulu Cami'nin "Kul hakkından sakın" yazılı mahyası yakıldı
Ramazan ayının gelişini simgeleyen, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına asılan "Kul hakkından sakın" yazılı mahya yakıldı.
Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği sürdürülüyor.
Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi.
Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, "Kul hakkından sakın" yazısı yer alıyor.
