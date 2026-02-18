Canlı
        Bursa'da tarihi Ulu Cami'nin "Kul hakkından sakın" yazılı mahyası yakıldı

        Bursa'da tarihi Ulu Cami'nin "Kul hakkından sakın" yazılı mahyası yakıldı

        Ramazan ayının gelişini simgeleyen, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına asılan "Kul hakkından sakın" yazılı mahya yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:18 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:18
        Bursa'da tarihi Ulu Cami'nin "Kul hakkından sakın" yazılı mahyası yakıldı
        Ramazan ayının gelişini simgeleyen, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına asılan "Kul hakkından sakın" yazılı mahya yakıldı.

        Osmanlı'da ilk kez Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip mahya geleneği sürdürülüyor.

        Bursa'da, selatin camileri arasında bulunan tarihi Ulu Cami'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün koordinesinde, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından hazırlanan mahya yerleştirildi.

        Ekiplerce caminin şerefesine çıkarılarak iki minare arasındaki 70 metrelik mesafeye asılan mahyada, "Kul hakkından sakın" yazısı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

