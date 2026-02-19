İMSİAD Başkan Yardımcısı Nurcan Özdemir İZODER'in yeni yönetiminde yer aldı

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkan Yardımcısı Nurcan Özdemir, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER), yeni yönetiminde yer aldı.





İZODER'in genel kurulu, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirdi.



Yeni yönetimin belirlendiği genel kurulda, Atalay Özdayı oybirliğiyle 16. Dönem İZODER Yönetimi Kurulu Başkanı seçildi.



İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkan Yardımcısı Nurcan Özdemir de Özdayı'nın yönetim listesinde yer aldı.





Özdayı, yaptığı açıklamada, yeni dönemde İZODER'i daha güçlü kılmak, sektörün geleceğini şekillendirmek ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için kapsayıcı ve birleştirici bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını bildirdi.



Yalıtımın yalnızca yapıların değil, geleceğin de korunması demek olduğuna vurgu yapan Özdayı, şunları kaydetti:



"Enerji verimliliğinden sürdürülebilirliğe, güvenli yaşam alanlarından ülke ekonomisine kadar geniş bir etki alanına sahip olan ve tüm hizmetler dahil yaklaşık 6,1 milyar dolar hacime ve 150 binin üzerinde istihdam gücüne sahip olan yalıtım sektörü, ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle gelişmeye devam ediyor. İZODER de bu ortak çabanın en önemli temsil platformlarının başında geliyor. Bu dönemde derneğimizi farklı seviyelere taşımak için gerekli olan altyapı ve üst yapıyı oluşturacağız. Önerilen fikirleri bir araya getirerek değerlendirecek, katma değer yaratan projeler geliştireceğiz. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında başlanmış olan çalışmaları devam ettireceğiz."



