        Bursa Haberleri

        Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Bursa'da, "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:05 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:05
        Bursa'da şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Bursa'da, "Büyük Aile Sofraları" programı kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya geldi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Valiliği tarafından şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için Sadabad Sarayı'nda iftar yapıldı.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, programda, millet olarak geleceğe umutla bakmayı vatan, millet ve bayrak sevgisi uğruna canları çekinmeden feda eden aziz şehitler ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

        Bağımsızlık ve birlik ruhunun ölümsüzleşen timsalleri olarak kahramanlıkların asla unutulmayacağını ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

        "Şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu kutsal mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımanın azim ve kararlığındayız. FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden her türlü terör örgütüyle mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz olmak üzere kahraman gazilerimizi, ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri ve protokol üyelerinin de katıldığı programda şehitler için dualar edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

