AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da kız öğrencilerle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye Yüzyılı'nı, siz değerli hanım kardeşlerimizle, genç, üniversiteli kızlarımızla birlikte inşa edeceğiz inşallah. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Biz yorulmak nedir bilmeyen bir liderin, bir cumhurbaşkanının yol arkadaşlarıyız. Ondan da yorulmamayı, çalışmayı, gayret etmeyi öğrendik. İnşallah Rabb'im bu ülkenin yolunu, bahtını açık etsin." dedi.



Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda çay sohbetine katılan Kaya, öğrencilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Dünyanın dört bir tarafında acıların yaşandığı, özellikle kadınların büyük zulümler gördüğü, evlatlarından, ülkelerinden koparıldığı, savaşların yaşandığı bir Kadınlar Günü'nün kutlandığını belirten Kaya, birkaç gün önce İran'da 100'ün üzerinde kız çocuğunun bombalarla hayatını kaybettiğini hatırlattı.



Kaya, o okula atılan bombadan sonraki seslerin unutulmayacağını anlatarak, "Beni çok derinden etkiledi, o yaşlarda bir kız çocuğu annesi olarak. İnşallah önümüzdeki kadınlar gününde, dünyanın daha çok adaletle yönetildiği, daha çok huzurun hakim olduğu ve savaşların bittiği bir dünya olur." diye konuştu.



Dünyanın gözü önünde zulümlerin, savaşların yaşandığını ve hiçbir yaptırımın da olmadığı bu küresel sistemin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman sesini tüm uluslararası alanlarda yükselten bir lider olduğunu dile getirdi.



Kaya, kendisinin Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Elektronik mühendisliğini bitirdikten sonra yurt dışına gittim. Doktor olma hayallerim vardı, üniversite sınavına girdiğim zamanda ama olamamıştım çünkü Türkiye'de 'başörtüsü zulmü' denen o 28 Şubat'ın arkasından gelen o kara dönemi yaşıyorduk. Üniversite sınavlarında ilk 100'e girdim ama ben üniversite sınavında derece yapmama rağmen başörtülü olduğum için tıp fakültesine gidemedim. 'Ya başını açacaksın ya da böyle okuyamazsın' dedikleri bir zamandı ama Bilkent'te başörtülü okunduğu için oraya gidip mühendislik eğitimi aldım. Daha sonra doktora eğitimi için Amerika'ya gittim. Orada doktor olma hevesimin içimi hasretle yaktığını hissettim. Tekrar sınava girdim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandım ve Türkiye'ye dönüş yaptım. Cumhurbaşkanımız döndüğümde başörtüsü zulmünü ortadan kaldırmıştı. Başörtümle birlikte Cerrahpaşa'da tıp eğitimimi tamamladım."



- "AK Parti kadroları olarak biz aslında Türkiye'nin en büyük iyilik hareketiyiz"



Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ayrımcılığı ortadan kaldırdığı, kadınların en temel hakkı olan eğitim hakkını gerçekten almasını sağladığı için şükran ve minnet borçlu olduğunu kaydetti.



Kadınlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceğini vurgulayan Kaya, Türkiye'deki üniversitelerde öğrencilerin ve akademisyenlerin arasında kadınların oranının erkeklerin önüne geçtiğini aktardı.



Kaya, TÜRGEV yurtlarının da bu anlamda öğrencilere çok güzel imkanlar sunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"2 üniversite bitirdim, evlendim, iki çocuğum oldu. Siyasete girdiğimde başörtülü olduğum için meclis üyesi dahi seçilemezken, hiç hayal bile etmediğimiz milletvekilliği yaptım, bakanlık yaptım, bugün partimin genel başkan yardımcısıyım başörtümle birlikte. 'Gerçekten bu ülkede inanç ve özgürlüklerin tam anlamda önünü açan kim?' deseler, 'Bunu AK Parti yaptı, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı' derim. Bu ülkede kadınlar aslında seçme, seçilme hakkını tam anlamıyla AK Parti iktidarı döneminde kazandı. Dünyadan çok daha önce seçilme hakkını Türk kadını kazanmıştı ama başörtülü kadınlar için bu hak biliyorsunuz yeni elde edilmiş sayılabilir çünkü kullanmalarına imkan verilmemişti."



AK Parti kadrolarının, kadınları ve bu ülkenin geleceğini güçlendirmek adına durmadan çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Kaya, "AK Parti kadroları olarak biz aslında Türkiye'nin en büyük iyilik hareketiyiz. Özellikle ramazanın ruhuna yakışır şekilde evlere giriyoruz, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz, yetimlerin başını okşuyoruz. 100 bin yetimin bayramlık hediyelerini hazırlıyoruz şimdi. Düşünüyoruz ve inanıyoruz ki bir çocuğun yüzü gülerse dünya gülecek ve bunun için de hep birlikte gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'deki kadınların değil dünyanın dört bir köşesindeki mazlum ve mağdur kadınların da dua ettiği, ümitle gözünü diktiği bir lider olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Cumhurbaşkanımız bütün dünyada yardıma ihtiyacı olan her noktaya elini uzatmak için çabalayan bir lider. Somali'den Arakan'a, Gazze'den Yemen'e kadar yardım elini Türkiye hep uzattı, uzatmaya da devam edecek ama diğer ülkelere yardım edebilmemiz için çok daha güçlü olmamız lazım. Bunun için de sizin desteğinize, duanıza, gayretinize ihtiyacımız var. Türkiye Yüzyılı'nı, siz değerli hanım kardeşlerimizle, genç, üniversiteli kızlarımızla birlikte inşa edeceğiz inşallah. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Biz yorulmak nedir bilmeyen bir liderin, bir cumhurbaşkanının yol arkadaşlarıyız. Ondan da yorulmamayı, çalışmayı, gayret etmeyi öğrendik. İnşallah Rabb'im bu ülkenin yolunu, bahtını açık etsin. Sizlerin de yolunuz, bahtınız açık olsun."



Kaya'ya programda AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz ile AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu eşlik etti.

