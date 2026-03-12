Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 07:25
        Bursa Bilecik yolunda Ş.İ. (34) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 42 AFG 863 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Ş.İ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.


        Sağlık ekiplerince yapılan kontolde, sürücü Ş.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

