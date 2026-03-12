Bursa'da tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Bursa Bilecik yolunda Ş.İ. (34) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden A.Ç. idaresindeki 42 AFG 863 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ş.İ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontolde, sürücü Ş.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

