Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. E.V. (25) yönetimindeki 16 KAL 80 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolundan Alanyurt Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep U'ya (33) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Recep U, bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

