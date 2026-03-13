Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

        E.V. (25) yönetimindeki 16 KAL 80 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolundan Alanyurt Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep U'ya (33) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Recep U, bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

