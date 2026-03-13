Bursa'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında, yan binadaki dairede ikamet eden bir kadının elindeki kovayla yangını söndürmeye çalıştığı ve ekiplerden yardım istediği görüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.