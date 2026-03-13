Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evden dumanlar yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, yan binadaki dairede ikamet eden bir kadının elindeki kovayla yangını söndürmeye çalıştığı ve ekiplerden yardım istediği görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Teras katta yangın çıktı; bitişik binadaki kadın, kova ile pencereye çıkıp...
        Teras katta yangın çıktı; bitişik binadaki kadın, kova ile pencereye çıkıp...
        Bursa'da apartman terasında yangın paniği
        Bursa'da apartman terasında yangın paniği
        Bursa'nın Fethinin 700. Yılına manevi bir emanet
        Bursa'nın Fethinin 700. Yılına manevi bir emanet
        700 yıllık Berkuk Kur'an-ı Kerim'i Bursa'da
        700 yıllık Berkuk Kur'an-ı Kerim'i Bursa'da
        Yolda yürüyen kadının poşetteki telefonunu çalan kapkaççı kamerada
        Yolda yürüyen kadının poşetteki telefonunu çalan kapkaççı kamerada
        Bursa'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen...
        Bursa'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen...