Bursa'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Evden dumanlar yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangında, yan binadaki dairede ikamet eden bir kadının elindeki kovayla yangını söndürmeye çalıştığı ve ekiplerden yardım istediği görüldü.

