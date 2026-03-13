        Bursa'da çöp kamyonetinin altında kalan çocuk öldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonetinin altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:52 Güncelleme:
        İddiaya göre, Mudanya sahil yolunda belediye ekiplerinin çöpleri topladığı sırada 5 yaşındaki Süleyman A, kamyonetin altına girdi. Kamyonet hareket edince çocuk tekerlerin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet şoförü Taner B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

