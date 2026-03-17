Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele eden ve J Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 6. hafta karşılaşmasında yarın Yunanistan temsilcisi Karditsa laponiki'yi konuk edecek.





TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Tabii Spor 6'dan canlı olarak ekranlara gelecek.



Bu sezonki Avrupa macerasında sezonun son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Bursa ekibinde, sakatlığı bulunan Yiğitcan Saybir, forma giyemeyecek.



Mücadeleyi Fransa'dan Yohan Rosso ve Valentin Oliot ile İspanya'dan Fernando Calatrava Cuevas hakem üçlüsü yönetecek.



J Grubu'nda oynadığı 5 maçta tek galibiyetini Yunan rakibine karşı elde eden Bursa temsilcisi, 4 yenilgiyle grubunda 3. sırada bulunuyor. Çeyrek finale çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, rakibiyle Yunanistan'da oynadığı mücadeleyi 93-79 kazanmıştı.





Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Karditsa ise, 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.















