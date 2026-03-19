Bursa'da "abart egzoz" kullanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 58 bin lira ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "abart egzoz" kullanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 58 bin lira ceza kesildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Mahallesi'nde abart egzozlu olduğu tespit edilen 16 BUV 994 plakalı motosikletin sürücüsü Y.A'yı (17) durdurdu.
Polis, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne "abart egzoz kullanma", "ehliyetsiz araç kullanma" ve "kask takmamak" suçlarından toplam 58 bin lira ceza uyguladı.
Motosiklet 30 gün trafikten men edildi.
Bu sırada sürücü, çekiciyle bölgeden götürülen motosikletlinin fotoğrafını çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.