İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde yoğunluk oluştu.



Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden Balıkesir ve İzmir tarafına giden vatandaşların dönüş yolculuğu tatilin son gününde de sürüyor.



İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanan sürücüler, Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk oluşturdu.





Trafiğin durma noktasına geldiği gişelerde, otoyol jandarma timleri de sürücüler ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

